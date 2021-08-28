Пляж в парке 300-летия закроют на два года на реконструкцию

С 1 сентября в Петербурге на реконструкцию закроют большой публичный пляж в парке 300-летия. Территория будет частично закрыта до 2023 года.

Благоустройством будет заниматься АО "Зенит Арена". Предполагается, что работы не помешают горожанам любоваться видами финского залива.

«Доступ горожан к водному объекту будет обеспечен в течение всего периода благоустройства, с перекрытием отдельных зон проведения строительно-монтажных работ, преимущественно в осенне-зимний период. С мая по сентябрь доступ к пляжу будет открыт для всех желающих», — заявили в пресс-службе АО «Зенит Арена».

Во время реконструкции будут проведены работы по обновлению песчаного слоя, также планируется установка скамеек, раздевалок, качелей, площадок с турниками и тренажерами и парковки для велосипедов. На пляже появится зона для занятий активными видами водного спорта.

Кроме того, будут проведены работы, которые решат проблему размывания берега. Так планируется установить защитные гидротехнические сооружения. На них разместят инфраструктуру для занятий кайтсерфингом, виндсерфингом и другими видами спорта.