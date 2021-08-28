  • 28 Август 2021
USD 28.08.2021 73.9866 -0.0042
USD ММВБ 00:05 74.0402  
EUR 28.08.2021 87.0304 -0.0272
EUR ММВБ 00:05 87.0800  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Пляж в парке 300-летия закроют на два года на реконструкцию

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Проектом по благоустройству займется АО «Зенит Арена».

С 1 сентября в Петербурге на реконструкцию закроют большой публичный пляж в парке 300-летия. Территория будет частично закрыта до 2023 года.

Благоустройством будет заниматься АО "Зенит Арена". Предполагается, что работы не помешают горожанам любоваться видами финского залива.

«Доступ горожан к водному объекту будет обеспечен в течение всего периода благоустройства, с перекрытием отдельных зон проведения строительно-монтажных работ, преимущественно в осенне-зимний период. С мая по сентябрь доступ к пляжу будет открыт для всех желающих», — заявили в пресс-службе АО «Зенит Арена».

Во время реконструкции будут проведены работы по обновлению песчаного слоя, также планируется установка скамеек, раздевалок, качелей, площадок с турниками и тренажерами и парковки для велосипедов. На пляже появится зона для занятий активными видами водного спорта. 

Кроме того, будут проведены работы, которые решат проблему размывания берега. Так планируется установить защитные гидротехнические сооружения. На них разместят инфраструктуру для занятий кайтсерфингом, виндсерфингом и другими видами спорта. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора
    30.07.21
    Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику
    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram