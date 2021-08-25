Комтранс Петербурга готовится к усилению маршрутов общественного транспорта

Комитет по транспорту Петербурга готовится к увеличению пассажиропотока в связи с началом учебного года в образовательных учреждениях.

В городе пустили дополнительный транспорт. С 23 августа пустили дополнительный трамвайный состав. С 31 августа в районе Юнтоловского заказника начнется движение автобуса № 120 до станции "зеленой ветки" метрополитена "Беговая". С его помощью учащиеся смогут вовремя добраться до учреждений.

Расписание коммерческих перевозок и Метрополитена останется прежним. Комтранс не исключает возможность высокой загрузки транспорта. В таком случае будет принято решение скорректировать количество маршрутов на особо напряженных участках.