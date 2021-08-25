В следующем году в Петербурге отреставрируют 44 дома-памятника

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры предлагает провести реставрацию фасадов 44 домов-памятников в 2022 году. Об этом председатель КГИОП Сергей Макаров.

По его словам, в бюджет проекта заложены 1,5 млрд рублей. Весь бюджет комитета в действующей редакции составил около 2,5 млрд рублей. Около 373 млн рублей пойдет на реализацию программы "Наследие", в рамках которой планируется привести в порядок знаковых памятников архитектуры, 350 млн - субсидии религиозным организациям.

Макаров уточнил, что начать планируют с особняка Бутурлиной на улице Чайковского.

Проектная документация готова на 55 объектов.