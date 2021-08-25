Комитет по печати Петербурга просит 369 млн рублей на подготовку к Новому году

Петербургский комитет по печати попросил выделить 369 млн рублей на подготовку города к Новому году. Об этом в среду, 25 августа, рассказал глава ведомства Владимир Рябовол в ходе нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании.

По его словам, первая часть расходов пойдет на замену украшений на Невском проспекте. Вторая часть - на украшение районов города. Третья часть пойдет на украшение туристических маршрутов.

"Чтобы усилить оформление не только центральных улиц и площадей, которые попадают в программу, но и тех, которые заложены в туристические маршруты и места, где будут проводиться концерты, фестивали и ярмарки", — пояснил Владимир Рябовол.

Так украшения на Невском проспекте используются уже семь лет. Из-за погоды они быстрее приходят в негодность. В итоге, сотрудники ведомства устанавливали круглосуточное дежурство, чтобы производить своевременную замену.