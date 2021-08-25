Петербургские врачи за два часа вылечили у новорожденной вывих коленного сустава

Врачи Детской горбольницы №2 святой Марии Магдалины всего за два часа вылечили у новорожденной вывих коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба комитета здравоохранения Петербурга.

Девочку привезли из Ростова. Петербургским медикам удалось помочь младенцу в кратчайшие сроки. Ранее на лечение данного заболевания уходило около 1,5 лет без полной гарантии на выздоровления.

"Уникальность данного случая заключается в том, что ранее в этой же семье уже рождался ребенок с такой же патологией, и малышу также было проведено успешное лечение. Неделю назад родился второй ребенок с таким же заболеванием, что является крайне редким случаем. Повторных заболеваний в одной семье нигде ранее не было описано", — добавили в пресс-службе комитета.

По словам врачей, подобных заболеваний в одной семье обычное не бывает, такой случай - первый.