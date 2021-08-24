В Петербурге с 27 августа отменят отдельные ограничения

Александр Беглов подписал обновленное постановление по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Данное постановление отменяет отдельные ограничения с 27 августа.

Так увеличиться численность гостей конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий с 75 до 1 тысячи человек при условии соблюдения санитарных правил.

"Максимально допустимое количество участников этих мероприятий будет определяться исходя из требований постановления главного государственного санитарного врача РФ. В настоящее время - до 1 000 человек. Если количество участников превышает 500 человек, их проведение необходимо дополнительно согласовать с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Все участники этих мероприятий, за исключением посетителей, должны будут иметь документ или QR-код, который подтверждает перенесенную болезнь, прохождение полного курса вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.