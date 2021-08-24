В Невском районе провели рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей

Сотрудники петербургского Комитета по контролю за имуществом провели рейд в Невском районе. Рядом со станцией "Ломоносовская" ликвидировали незаконные точки уличной торговли.

В результате проверки, было освобождено семь участков, занятые прилавками с овощами, трикотажными изделиями, очками и чехлами для мобильных телефонов. Реализуемая продукция была помещена на склад временного хранения.

Во время ликвидации сотрудникам ведомств было оказано противодействие при составлении административных протоколов. Две женщины толкали сотрудников, угрожали, выражались нецензурной лексикой. Сотрудники полиции увезли их в отдел для дальнейшего разбирательства.

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.