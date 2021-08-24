Петербуржцев призвали не кормить уток

В Петербурге Комитет по природопользованию проверяет городские водоемы после сообщения о массовой гибели уток.

В первую очередь специалисты проверяют качество самой воды, чтобы исключить ее влияние на гибель птиц. Так пробы уже взяли в Яблоневом саду во Фрунзенском районе, где заметили больше всего мёртвых водоплавающих.

Комитет также попросил петербуржцев воздержаться от кормления уток. По их словам, это создает потенциально опасную ситуацию для птиц. В городских водоемах холодно, а покидать "хлебное место" водоплавающие не станут.