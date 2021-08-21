В новый детский сад в Сестрорецке смогут посещать 100 воспитанников

На Гагаринской улице в Сестрорецке заработает новый детский сад №12. В новом учебном году дошкольное учреждение сможет принять около 100 детей от 1,5 до 7 лет.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга, здание построили в новом квартале "Сестрорецкий разлив". Компания-застройщик подарила учреждение городу на безвозмездной основе.

"Это хороший пример социальной ответственности бизнеса", — подчеркнул Александр Беглов.

В детском саду разместили компьютерный класс, кабинет психолога, также в холле установили интерактивную доску для родителей. Для мобильных граждан была создана доступная среда.

В декабре 2020 года детский сад посещали 4 группы детей по 75 воспитанников в каждой. В новом году будут 5 групп.