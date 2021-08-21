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В Петербурге родителям дадут доступ к электронным медкартам детей

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© Фото: Pixabay

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Доступ к карте получат также опекуны, ухаживающие за тяжелобольными.

В 2022 году петербургские родители получат доступ к электронной медицинской карте своего ребенка. Об этом рассказал глава городского Центра электронного здравоохранения Алексей Архипов.

Следить за картой родители смогут на портале "Здоровье петербуржца". Также доступ будет открыт опекунам, ухаживающие за тяжелобольными. По его словам, такая возможность появится к середине следующего года. 

"У несовершеннолетних нет своей учетной записи в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации — Прим. ред.), поэтому сами они не могут получить туда доступ. А вот родители смогут", — сказал Архипов.

Также через сервис будет возможность получить доступ к результатам инструментальных исследований КТ и МРТ. 

Известно, что в Москве родители уже получили доступ к картам. Для этого необходимо подать заявку на портале "Госуслуги". 

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