Смольный выделил свыше 4 млн рублей на содержание частных приют для животных

В 2021 году Петербург выделил на содержание частных приют 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

На эти средства будут закуплены устройства и оборудования для содержания животных. Также животным будет оказана необходимая ветеринарная помощь.

Частным приютам предоставлены субсидии в размере 4,1 миллиона рублей на компенсацию коммунальных услуг.

"В приютах спасают бездомных животных, дают шанс обрести новый дом. Им должна быть оказана необходимая помощь в этом благородном деле. Только объединив усилия неравнодушных людей, общественных организаций и государственных органов, можно достичь ответственного отношения к животным", — подчеркнул вице-губернатор.

Бюджетная помощь приютам, заботящимся о животных-инвалидов, будет оказана впервые.