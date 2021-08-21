В субботу в Петербурге ожидаются дожди и похолодание

В субботу, 21 августа, в Петербург придут дожди и похолодание.

Непогоду принесет циклон из Карелии и связанные с ним атмосферные фронты.

"Условия погоды будет определять небольшой циклон с центром над Карелией. Связанные с ним атмосферные фронты принесут обширные облачные поля, которые вызовут дожди. Местами их будут сопровождать раскаты грома", — сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице Facebook

По его словам, температура воздуха упадет до 17-19 градусов. Такая же погода сохранится на воскресенье, а в понедельник упадет до 14-16 градусов тепла.