Более 28 тысяч абитуриентов подали на бюджет в петербургские ВУЗы

В Петербургских ВУЗах завершили прием абитуриентов на бюджетные места дневных отделений.

На места отделений бакалавриата и специалитета принято 28 650 человек. В этом году было более 700 тысяч заявок. Средний балл ЕГЭ зачисленных студентов составили 83,56. В Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО и НИУ ВШЭ Санкт-Петербург на бюджетные места планка выше - от 90 баллов за один экзамен.

"В вузы города на очную форму обучения в этом году было подано рекордное количество заявлений — 709 тыс. Конкурс, по сравнению с 2020 годом, вырос и составил в среднем более 17 человек на место, в прошлом году он был 14 человек на место", — сообщили в городской администрации.

Сейчас продолжается прием на коммерческие места, заочную форму, а также в магистратуру.