У Казанского собора закрыли нелегальные торговые точки

В пятницу, 20 августа, в Петербурге сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд в центральном районе. В ходе проверки были ликвидированы незаконные торговые точки объекты в ходе рейда у Казанского собора.

Все изъятое отправили на склад временного хранения: столы, прилавки, тумбы, модули, товары.

На данный момент сотрудники ККИ проверили более 15 торговых точек. За это время им удалось изъять более 500 товаров. Владельцам грозит штраф за продажу в неустановленном месте до пяти тысяч рублей для физических и до 200 тысяч для юридических.