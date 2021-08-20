В Петербурге ограничат движение в связи с проведением велосипедного заезда

В связи с проведением велосипедного заезда Gran Fondo 21 августа с 8 до 12 часов ограничат движение транспортных средств.
Как сообщает Комитет по транспорту, будут перекрыты следующие улицы:
- по внутреннему радиусу Репинского путепровода в направлении от Вокзальной ул. к Большому пр. в пос. Репино;
- Красноармейской ул. в г. Зеленогорске от ул. Состязаний до Объездной ул.;
- ул. Состязаний в г. Зеленогорске от Хвойной ул. до Красноармейской ул.;
- Хвойной ул. в г. Зеленогорске от Зеленогорского шоссе до ул. Состязаний;
Зеленогорскому шоссе от пр. Ленина в г. Зеленогорске до Вокзальной ул. в пос. Солнечное.
Также в близи этих участков остановки запрещены:
- по Красноармейской ул. в г. Зеленогорске от ул. Состязаний до Объездной ул.;
- ул. Состязаний в г. Зеленогорске от Хвойной ул. до Красноармейской ул.;
- Хвойной ул. в г. Зеленогорске от Зеленогорского шоссе до ул. Состязаний;
- Зеленогорскому шоссе от пр. Ленина в г. Зеленогорске до Вокзальной ул. в пос. Солнечное.
Для автомобилистов организуют двустороннее движение по внешнему радиусу Репинского путепровода и по Зеленогорскому шоссе от Репинского путепровода до Нагорной ул. в пос. Репино.