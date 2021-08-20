К вечеру Петербург накроют грозовые тучи

Сегодня, 20 августа, вечером в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.
Как сообщили представители ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие 3 часа в городе местами ожидаются грозы.
"При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели ожидаются чуть ниже положенных по климату значений", — рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в пятницу составит +18…+20 градусов.