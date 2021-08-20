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В Петербурге появится единая платформа кикшеринга

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© Фото: Baltphoto

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С помощью новой платформы петербуржцы смогут воспользоваться всеми видами общественного транспорта.

Власти Петербурга хотят запустить единую городскую платформу "Я в пути", которая объединит все виды общественного транспорта. 

С помощью нового сервиса петербуржцы получат доступ к аренде самокатов, оплачивать поездки и парковку, строить маршрут и многое другое. Инициатором проекта стал некоммерческий Клуб лидеров Петербурга и Ленобласти во главе с Вячеславом Трактовенко. Стоимость проекта - 250 млн рублей. 

"Мы считаем, что эта форма позволит, во-первых, регулировать количество самокатов. Во-вторых, после этого нужно будет понять, какое количество парковок будет разрешено в данных районах. Наверное, это сбалансирует интересы органов власти и самих операторов кикшеринга", — предполагает директор Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий.

Платформа будет выглядеть как обычное приложение. Предполагается, что сервис поможет снять нагрузку на транспортную систему. 

Через приложение комитет по транспорту сможет вводить временные ограничения, регулировать скоростные зоны и места парковок. Также нарушителей ДТП будут штрафовать через сервис.

 

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