Студенты СПБГУ получили премию молодых математиков России

Студенты факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Ярослав Алексеев, Иван Бочков и Алексей Куликов получили премию для молодых математиков России.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на нее были номинированы 58 молодых российских ученых – 19 студентов, 17 аспирантов и 22 ученых.

"Этот успех молодых учёных вновь показал, насколько сильная у нас в городе научная математическая школа. Подтверждение международного признания заслуг нашего города – проведение Международного математического конгресса в будущем году. Два года подряд Петербург принимал Международную математическую олимпиаду", – заявил Александр Беглов.

Награждение молодых математиков состоялось на Конференции международных математических центров мирового уровня в научно-технологическом университете "Сириус", который уже два года подряд проходит в Петербурге. Студенты также получат грант для участия в Международном математическом конгрессе.

Кроме того, были подвели итоги Шанхайского рейтинга лучших университетов мира: СПбГУ вошёл в первую сотню в области «Автоматизация и управление», а в области «Математика» – в группу 101-150.