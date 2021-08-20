Власти Петербурга обсудили возможность открытия детских центров развлечений

В Петербурге в ближайшее время примут решение по поводу возможности снять ограничения из-за коронавирусной инфекции с детских развлекательных центров в ТЦ.

Как стало известно, на прошлой неделе крупные центры направили обращение к властям города и первому зампредседателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александру Ситову. Авторы документы попросили дать возможность возобновить работу при условии 100% вакцинации сотрудников, а также соблюдении всех ограничительных мер.

В комитете рассказали, что продолжают диалог с центрами. Они готовы опереться на удачный опыт открытия фуд-кортов. Помимо вакцинации, во всех центра необходимо будет установить бактерицидные излучатели, дополнительные перегородки, а также измеритель температуры.