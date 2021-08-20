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Углубленную диспансеризацию пройдут 300 тысяч петербуржцев

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© Фото: Pixabay

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В программе участвуют четыре группы населения.

В Петербурге продолжается углубленная диспансеризация. Ожидается, что ее пройдут около 300 тысяч петербуржцев, переболевших коронавирусом.  Об этом сообщил начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

На прохождение углубленной диспансеризации могут рассчитывать граждане из федерального регистра. Это 550 тысяч человек. Однако, по словам чиновницы они предполагают, что людей будет меньше. Они надеются, что переболевшие будут активнее откликаться. 

"Где-то мы рассчитываем, что порядка 300 тыс. у нас в этом году должны пройти углубленную диспансеризацию [после перенесенного коронавируса]. Конечно, это зависит от эпидемической обстановки", – сообщила Соловьева.

Напомним, углубленная диспансеризация стартовала 1 июля. По последним данным, обследование уже прошли 8,5 тысяч человек. В программе принимают участие четыре группы населения: в первую группу входят те, кто имеют два и более хронических неинфекционных заболевания, во вторую – не более одного, в третью группу входят пациенты, которые не были в поликлинике более двух лет, а в четвертую – иные граждане, которые изъявили желание пройти медосмотр.

 

 

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