Комтранс Петербурга начал ловить на ЗСД пристроившихся "безбилетников"

В Петербурге неплательщиков, которые проезжают по ЗСД, пристроившись к впереди идущему авто, будут штрафовать. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Как оказалось, нарушения условий оплаты встречаются систематически. Теперь контроль за любителями бесплатного проезда будут вести сразу несколько ведомств: оператор магистрали, СЗМУ ГАДН и ГИБДД. Также следить за неплательщиками будут помогать камеры фото и видеофиксации, которые установлены на всех пунктах оплаты.

Безбилетникам грозит административный штраф в размере 1500 рублей для легкового транспорта и 5000 рублей для грузового транспортного средства или автобуса. А кого-то и вовсе могут лишить прав.

Как сообщает "МК в Питере", первые административные дела уже находятся в производстве.