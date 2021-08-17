Россельхознадзор уничтожил более 115 кг санкционной продукции

В Петербурге и Ленобласти провели рейды по торговым точкам в Красносельском, Петроградском и Киришском районах. Россельхознадзор изъял более 115 килограммов нелегальных продуктов.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора, установили страну происхождения товаров по маркировкам. Как оказалось, почти 77 килограммов сыра были произведены в Дании, Германии, Италии, Нидерландах, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, около 20 килограммов масла — в Финляндии и Эстонии, а также более 28,5 килограммов мяса — в Испании, Италии, Литве и Эстонии.

Вся продукция согласно указу "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" была сожжена.