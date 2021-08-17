В Петербургских школах ученики продолжат учиться в смешанном формате

Школьники Петербурга в новом учебному году 2021-2022 будут учиться в смешанном формате. Однако такое решение будут принимать родители учеников. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

Как рассказала Путиловская обучение в основном будет проходить в очной форме. Родители смогут на определенный период отправить детей на дистанционное обучение. Для этого подготовили видеоуроки и наладили видеосвязь с учителями.

"Всё, как и в прошлом году, ничего нового не появляется. В школах обучение будет проходить очно с возможностью выбора родителями на какой-то период дистанционной формы с использованием размещённых на портале петербургского образования видеоуроков и связью с учителем по контролю за выполнением домашних заданий", — сказала Путиловская.

Также возвращение на очную форму будет зависеть от состояния здоровья ребенка, а также мнения родителей.