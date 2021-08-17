В Петербурге на опасных перекрестках установят камеры фиксации нарушений

На 40 самый аварийно-опасных перекрестках Петербурга установят камеры, который будут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в Смольном.

В июле 2021 года в городе установили 220 новых комплексов контроля скорости. Александр Беглов отметил, что проект уже доказал свою эффективность.

"Этот проект уже доказал свою эффективность. Статистика работы установленных камер контроля скорости показывает, что водители стали аккуратнее и внимательнее. Будем продолжать эту работу. Наши дороги должны быть безопасны и для водителей, и для пешеходов", – рассказал губернатор Петербурга.

Новые камеры установят в местах многочисленных дорожно-транспортных происшествий в разных районах города. Новое оборудование будет фиксировать различные нарушения: проезд на красный сигнал светофора, нарушения правил ПДД, поворот из второй полосы, превышение скорости.

В настоящее время уже начался монтаж первого комплекса, работы планируют завершить в октябре этого года.