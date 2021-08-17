Станцию "Технологический институт -1" откроят к концу 2021 года

Станцию метро "красной ветки" "Технологический институт-1" после капитального ремонта откроют к концу текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена." в августе открыт не будет. Принять пассажиров он сможет только к концу года. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Ремонт станции длится уже 16 месяцев, вестибюль закрыли в апреле 2020 года. Изначально, работы планировали закончить в августе 2021.

«Станция не будет открыта в августе. Она будет открыта к концу года. Объявление висит непосредственно на станции", – сообщила пресс-секретарь ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Шавель.

Планируется полная замена эскалаторов, а также частичная конструкций наклонного хода. В частности, на станции заменят три старых эскалатора на четыре новых.