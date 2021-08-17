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В Петербурге пациентов с редкими патологиями обеспечат специальным питанием

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© Фото: Baltphoto

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Питательные смеси предоставят в том числе для внутривенного введения.

В Петербурге на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства было принято изменение в Социальный кодекс города. В соответствии с ним, петербуржцев с редкими патологиями обеспечат специальным питанием за счет бюджета города.

Губернатор напомнил, что город еще в 2015 году стал первым регионом в России, где пациенты с тяжелыми онкозаболеваниями стали получать специальное питание за счет горбюджета.

"Благодаря изменениям в Социальном кодексе мы значительно расширяем список заболеваний, при которых будет действовать эта норма", — подчеркнул Александр Беглов.

Теперь поддержку получат пациенты с редкими генетическими заболеваниями, другими патологиями, а также те, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Питательные смеси будут получать около 1,5 тысяч человек. 

В бюджете города от 2022 года уже планируют предусмотреть дополнительное финансирование.

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