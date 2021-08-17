Глухарскую улицу продлят на 308 метров

На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов поручил заняться продлением Глухарской улицы в Приморском районе.
Длина нового участка составил 308 метров. Улицу продолжат от Нижне-Каменской улицы до Комендантского проспекта.
"Приморский район активно застраивается, жилым кварталам необходимо обеспечить хорошую транспортную доступность. Новый участок позволит существенно улучшить транспортное сообщение в новостройках микрорайона Каменка", — подчеркнул глава города.
Построить новый участок дороги планируют за счет инвесторов.
Беглов также отметил, что еще в июне этого года власти утвердили проекты по продлению Плесецкой и Планерной улиц, а также проспекта Авиаконструкторов в Приморском районе.