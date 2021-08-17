С конца июня 133 петербуржцев оштрафовали за парковку на газонах

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) с конца июня начала следить за парковками во дворах. Так за полтора месяца было вынесено 133 постановления за размещение транспортного средства на газонах.

Общая сумма штрафов составила 693 тысячи рублей. Для физических лиц он составил 3000 рублей. Штраф в размере 150 тысяч рублей был выписан двум транспортным средствам, владельцами которых являются юридические лица. По сообщению пресс-службы ГАТИ, на данный момент оплачено всего семь на сумму 21 тысяча рублей.

Отмечается, что на прошлой неделе штрафы получили 58 автомобилей на сумму в 468 тысяч рублей. В настоящий момент, из них оплачено только четыре постановления.