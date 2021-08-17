Мишустин займется поиском единственного подрядчика для строительства петербургского метро

Президент России Владимир Путин поручил главе Правительства Михаилу Мишустину выбрать подрядчика для строительства, проектирования и реконструкции метрополитена в Петербурге.

По данным СМИ, соответствующее поручение подписано 16 августа. Его необходимо выполнить до 1 октября 2021 года. А сами же контракты с подрядчиком заключить до 1 октября 2023 года. Однако поручение на сайте главы государства отсутствует.

На данный момент единственным подрядчиком петербургского метро была компания "Метрострой". Однако сейчас предприятие находится в стадии банкротства. Поэтому сейчас вместе с банком ВТБ была создана новая компания АО "Метрострой Северной столицы". Контрольный пакет в 65% принадлежит Петербургу.

Именно эту компанию и хотят наделить статусом единственного подрядчика.