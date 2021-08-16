Комтранс Петербурга опубликовал новый график патрулирования улиц

Комитет по транспорту продолжит проверять парковки Петербурга. Так с 16 по 18 августа патрульные пройдут по южному и северному району города и осмотрят Пушкин и Петергоф. Р

Искать будут нарушителей парковки, особенно в зоне действия знаков 3.27-3.30.

Комтранс просит водителей оставаться внимательными и напоминает, что штраф за парковку в зоне действия запрещающих знаков составляет 3000 рублей. В случае перемещения автомобиля на штрафстоянку нужно будет оплатить 3004 рубля за эвакуацию и 54 рубля за каждый час хранения автомобиля на стоянке.