В Курортном и Пушкинском районах Петербурга появятся велосипедные маршруты

Три новых велосипедных маршрута появятся в Курортном и Пушкинском районах города. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Комитет по транспорту Петербурга.

Два веломаршрута должны появится уже в этом году. Велодорожка на Приморском шоссе от Музея-усадьбы И.Е. Репина «Пенаты» до дома 448, протяженностью 4,6 км. И Велодорожка «Петербургское шоссе – бульвар Алексея Толстого», протяжённостью 2,5 км.

Также в 2022 году планируется открыть еще одну дорожку на улице Школьной в Пушкине протяженностью 1 км. Проектирование должно завершиться до конца ноября.

Маршруты в Пушкинском районе будут реализованы в рамках проекта "Твой бюджет", в котором горожане выдвигают свои инициативы по развитию города.