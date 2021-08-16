В Петербурге во вторник ожидаются грозы и сильный ветер

В Петербурге во вторник, 17 августа, ожидаются грозы, ливни и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС с ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, ожидается, что температура воздуха составит +23–25 градусов. Ливни в городе и Ленобласти пройдут местами. Ветер достигнет 18 м/с.

В ведомстве так напомнили, что в такую погоду горожанам лучше закрыть окна и балконные двери, а также убрать все с открытых территорий.

Сегодня, 16 августа, в городе облачно. Температура воздуха +18.