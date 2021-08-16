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Депутаты Петербурга предложили страховать собак

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© Фото: Pixabay

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Бойцовских собак приравняют к источнику повышенной опасности.

В Петербурге на ближайшем заседании, 18 августа, депутаты Законодательного собрания рассмотрят новый законопроект, который обязует хозяев потенциально опасных пород собак приобретать страховку. 

Предполагается, что страховка будет работать по принципу ОСАГО. Авторы считают, что опасные породы собак могут причинить вред здоровью и ущерб имуществу. 

При отсутствии документа выгул собак за пределами территории, принадлежащей владельцу, запретят. 

«Любой обладатель имущества, являющегося источником повышенной опасности – автотранспорта, бойцовой собаки, другого опасного животного, – должен страховать свою ответственность за возможное причинение вреда другим людям», – считает председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Перечень опасных пород был утвержден Правительством Российской Федерации в 2019 году. 

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