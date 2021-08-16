На проспекте Кирова в Подпорожье строится пятиэтажный жилой комплекс

На проспекте Кирова в Подпорожье строится новый пятиэтажный жилой комплекс в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства 47-го региона в понедельник.

"В целях проведения осмотра и окончательного утверждения цветового решения дома застройщиком был произведен контрольный выкрас оштукатуренных стен согласованными цветами. В результате визуального осмотра несоответствий проектным решениям выявлено не было. Вариант окраски фасадов дома окончательно утвержден", – рассказала начальник отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации Подпорожского района Антонина Косцова.

На данный момент в первом доме, который рассчитан на 135 квартир уже черновая внутренняя отделка и проложены инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация и электроснабжение. Следующий этап – чистовая отделка, поклейка обоев и укладка линолеума.

Во второго дома ведутся работы по монтажу перекрытия и бетонированию стен третьего этажа. Также продолжается монтаж стен подвального этажа третьего дома.