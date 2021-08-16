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В Ленинградской области появится новый мусороперерабатывающий завод

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© Фото: Baltphoto

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Петербургская компания планирует ввести завод в эксплуатацию в 2024 году.

Управляющая инвестиционная компания из Петербурга "Созвездие" приобрела 90 гектаров земли на юге Ленинградской области для строительства завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом рассказал президент компании Владимир Хильченко.

На данный момент проводят переговоры между инвестором и областными властями о возведении объекта. Предположительно, процесс сбора всех необходимых документов может занять до 3-х лет.

"Мы полностью закрыли сделку 4 августа. Вид использования земельного участка предыдущий владелец оформил еще 10 лет назад, поэтому проводить общественные слушания по этому вопросу не надо. Там можно разместить мусороперерабатывающий комплекс и работать с отходами I класса опасности", – поделился Хильченко.

Он также добавил, что завод будет перерабатывать около 1 млн тонн отходов. Инвестиции в мусороперерабатывающий комплекс он оценивает в 6–10 млрд рублей. Сумму сделки на участок президент раскрывать не стал. 

Сам завод будет находиться в 120 км от Петербурга по Московскому шоссе. 

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