В июле в магазинах Ленобласти выросли цены на свинину и курицу

В Ленинградской области подсчитали, что за последний месяц изменились цены на мясо и мясные изделия.

Так, согласно данным "Петростата", в июле 2021 года говядина стала дешевле на 0,6%. В среднем килограмм в регионе стоит 442,6 рублей. Также упала цена на баранину на 2,2%.

Однако, цены на свинину и курицу поднялись. Так в июле, свинина подорожала на 0,4%, таким образом в среднем мясо стоит 289, 83 рулей, а курицы на 0,8% - 153,80.

Также увеличилась стоимость мясных изделий. Например, сосиски и сардельки подорожали на 0,8%, а колбасы на 1,1%.