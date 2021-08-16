В Кудрово продолжают вести строительство отделения полиции

Во Всеволожском районе Ленобласти на Европейском проспекте продолжается строительство нового отделения полиции. Об этом в понедельник, 16 числа, рассказали в Дирекции КРТ Ленобласти.

Строители уже завершили все монолитные работы, кладку перегородок, а также почти полностью проложили наружную хозяйственно-бытовую канализацию от самого здания до границы участка. В настоящий момент ведется монтаж внутренних и внешних сетей. "Ливневка" завершена на 40%, благоустройство на 25%, на 20% смонтированы сети электроснабжения и на 5% проложены трубы внутреннего водоснабжения и канализации.

Площадь здания составит 2100 кв. м. На строительной площадке работает 45 человек.