Водный маршрут из 90-х через Волхов возобновили

В субботу, 14 июля, открылся регулярный вольный маршрут: г. Новая Ладога – д. Немятово через реку Волхов. Об этом на своей странице в Instagram рассказал депутат Хвалсовского сельского поселения Евгений Шнейвас.





Пассажиры смогу сесть на борт в Новой Ладоге у дома № 19 на набережной Ладожской Флотилии. В Немятово-2 судно будет ждать всех желающих на улицу Маячной.



"В следующем году планируется восстановить двух утраченных пристаней в Березье и Немятово, а также продление маршрута до Старой Ладоги в экскурсионных целях", — утончили в администрации Волховского района.





Цена билета в одну сторону составляет 50 рублей. Из Новой Ладоги судно будет ходить каждые 2 часа с 9 до 19 часов, из Немятово — на 15 минут позже.