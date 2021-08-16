Петербуржцы считают, что экскурсиями по крышам должны заинтересоваться правоохранители

Жители центральных районов возмущены проведением незаконных экскурсий по крышам жилых домов. Это тему обсудили пользователи социальной сети Facebook в сообществе "Пять углов".

Так некоторые считают, что остановить нелегальный бизнес можно только с помощью правоохранительных органов. Некоторые жители предложили выставлять охрану, а жильцам домов выдавать именные пропуска. Также было предложено натянуть колючую проволоку по периметру кровли.

"Дважды уже чинили крышу за свой счёт. Это помимо грохота, хохота, падающих бутылок, кроссовок/туфлей и сумочек прямо мне на балкон в 3 часа ночи", — сообщила одна из подписчиц сообщества.



Однако не все разделили столько радикальные взгляды. Часть пользователей усомнились в возможности нанесения вреда от таких экскурсий. Кто-то считает, что фотосессия на крыше или спокойная арт-вечеринка никому не повредит.



В Петербурге экскурсии, а также вечеринки и пикники на крышах являются незаконными.