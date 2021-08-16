Петербург оказался последним в рейтинге самых спортивных городов России

Интернет-магазин OZON составил рейтинг самых спортивных городов России. В исследовании приняли участие 2200 человек из каждого региона.





Для подсчетов сложили количество респондентов, которые занимаются спортом более одного раза в неделю и активных людей в их окружении. Затем получившуюся сумму разделили на количество взрослых трудоспособных жителей города и умножилина поправочных коэффициент.





В рейтинге "Инлекс спортсменов" первое место занял Нижний Новогород, второе — Казань. Москва и Петербург на предпоследнем и последнем местах.







Также Авторы определили, кто обещает заняться спортом с понедельника, но не выполняет. Для этого, по аналогичной схеме, сделали все точно также, только взяли тех, кто делает такие громкие заявления и их знакомых.





Оказалось, больше всего объеданий дают в Ростове-на-Дону, а также в Казани и Нижнем Новгороде. А Петербург в этом рейтинге занял предпоследнюю строчку.





В ходе исследования также определили наиболее популярные виды спорта среди россиян. Больше всего жителей нашей страны привлекает заниматься бегом — 19%. 11% предпочтут фитнес, а 17% — волейбол.