Путин наградил медалью петербурженку за спасение детей, провалившихся под лед

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» школьницу Елизавету Шестову, которая спасла двоих детей, провалившихся под лед. Ситуация произошла в Санкт-Петербурге в январе прошлого года. Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Шестову Елизавету Игоревну», - сообщается в документе.

Кроме того, такой же медалью награждены три ученика из Тверской области, среди которых Александр Недоступов, который спас двух детей, тонувших в реке, в июне прошлого года. Остальными двумя награжденными оказались Тимофей Цветков и Виталий Кравчук.