В Петербурге прохожий помог сотруднику ДПС задержать нарушителя

В Санкт-Петербурге, в субботу, 14 августа, в Славянке неизвестный мужчина вступил в драку с сотрудником ДПС. В данной ситуации страж порядка оказался один и было очень сложно задержать агрессивного мужчину. Однако на помощь правоохранителю пришел прохожий. Об этом сообщили в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По кадрам видно, как петербуржец помогает полицейскому задержать нарушителя. Подкрепление приехало после того, как на задержавшего надели наручники.

Интернет-пользователи начали очень бурно обсуждать данную ситуацию. Большинство жителей поддержали прохожего за его неравнодушие. Кроме того, остальные горожане остались недовольны из-за того, что другие местные жители не пришли на помощь.