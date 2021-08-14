В Петербурге за последние полгода число домашних насилий увеличилось почти на 85%

В Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев количество случаев домашнего насилия увеличилось на 84,9%. В 2020 году было зафиксировано 212 случаев домашнего насилия, а в 2021 – 392.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что четыре семейных конфликта, которые произошли в этом году, закончились убийством. Самым «смертельным» месяцем оказался июль – три преступления. Стоит отметить, что в прошлом году был только один подобный случай.

Однако в этом году снизилось количество преступлений внутри семей: в 2021 году – 37 случаев, в 2020 – 72. Кроме того, в этом году выявили 13 случаев тяжких преступлений подобного характера.