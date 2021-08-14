Беглов выразил благодарность руководству ДОСААФ за работу с молодежью

В Курортном районе состоялся фестиваль «Небо России», который открыл торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

«За эти годы ДОСААФ подготовил несколько тысяч специалистов для Вооруженных Сил. Они достойно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Многие не вернулись с полей сражений», - заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Также глава Петербурга отметил, что в городе находится старейший в стране аэроклуб. Он был создан в 1908 году для содействия развитию воздухоплавания.

Кроме того, градоначальник поблагодарил Межрегиональное отделение ДОСААФ России Северной столицы и Ленинградской области за инициативу установки бюста и патриотическое воспитание молодежи.