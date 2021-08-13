Губернатор Александр Беглов поблагодарил всех добровольцев, сдавших кровь. Только за первую неделю августа петербуржцы сдали 452 литра крови на Городской станции переливания.
Как сообщили в Смольном, в этом месяце донорами стали 1010 человек.
"Мы благодарны донорам. Их кровь спасает жизни многих людей, в том числе больных коронавирусом", — поделился Беглов.
Градоначальник также отметил, что несмотря на пандемию, врачи ведут прием плановых больных, проводят операции, поэтому в стационарах должен быть достаточный запас крови.
За первое полугодие 2021-го в Петербурге кровь сдали уже 14 199 человек.