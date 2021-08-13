К вечеру пятницы в Петербурге ожидается ухудшение погоды

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что к вечеру пятницы, 13 августа, в Северной столице сильно испортится погода. Спасатели отметили, что петербуржцев ждут грозы и ливни.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 13 августа в Петербурге в вечерние часы ожидается гроза с ливневым дождем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уже сообщал, что в пятницу в Петербурге ожидаются дожди. Столбик термометра должен будет показывать от +21 до +23 градусов по Цельсию.