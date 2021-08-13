Российская компания "Группа ЛСР" выиграла аукцион по продаже бывшей промплощадки завода "Ливиз". Объект располагается на Синопской набережной.
Комплекс смогли продать только с третьего раза. Стартовая цена лота составляла 525 миллионов рублей. Девелопмент предложил за объект 1,2 миллиарда.
Ленинградский ликеро-водочный завод "Ливиз" был построен в 1897 году. Комплекс состоит из 13 зданий, общая площадь которых выше 33 тысяч квадратных метров.
Последним владельцем комплекса был бизнесмен и экс-сенатор Александр Сабадаш. В 2015 году его приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество.
Девелопмент ЛСР купил петербургский завод «Ливиз»
© Фото: Pixabay
Ленинградский ликероводочный завод ("Ливиз") был основан ещё в 1897 году.
Российская компания "Группа ЛСР" выиграла аукцион по продаже бывшей промплощадки завода "Ливиз". Объект располагается на Синопской набережной.
Все новости рубрики
- За первую неделю августа петербуржцы сдали 452 литра кровиВ Петербурге количество желающих стать донорами крови растет.
- К вечеру пятницы в Петербурге ожидается ухудшение погодыСпасатели предупреждают петербуржцев о грозах и ливнях.
- За 10 лет работы петербургской дамбы было предотвращено 26 наводненийКомплекс защитных сооружений также является частью транспортной городской системы.
- На мытье петербургских дорог израсходовали рекордный объем водыИз-за аномальной жары уборщикам пришлось дополнительно поливать улицы и газоны.
- 13 августа 2021, 13:47
- Петербурженка похитила своего сына у будущей невестки Мать в сопровождении нескольких мужчин ворвалась в квартиру, где был ее сын и девушка, они связали его и увезли его в неизвестном направлении.
- 13 августа 2021, 13:16
- Весной 2022 года в Петербурге начнут работать 2,7 тысяч новых автобусовСуммарные инвестиции в обновление подвижного состава превысят 18 млрд рублей.
|
следующая
- В первом меде за одно место борются более 900 абитуриентов "Пандемия позволила медикам стать героями".
- В Смольном предполагают, что учеба в ВУЗах начнется в смешанном форматеСтудентам необходимо сделать выбор: поставить прививку или перейти на дистанционное обучение.
- Православный активист напал в Петербурге на журналиста НевзороваНападавший ударил журналиста по щеке, а также потребовал прекратить позорить православную церковь.
- С 1 сентября в Петербурге заработают восемь новых школЗа этот год в городе планируется открытие 26 новых зданий детских садов.
- В Троицком соборе Петербурга загорелся прихожанин Правоохранительные органы разбираются в деталях случившегося.
- На мытье петербургских дорог израсходовали рекордный объем водыИз-за аномальной жары уборщикам пришлось дополнительно поливать улицы и газоны.
|
|
следующая
- 16:11
- В Петербурге на внутреннем кольце КАД перекроют полосу у развязки с проспектом Обуховской Обороны
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.