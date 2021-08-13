Дополнительные поезда пустят между Петербургом и Москвой

С 15 августа по 3 сентября между Санкт-Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

15, 22 и 29 августа доехать до можно будет на поезде №209. Также 22 и 29 поезд №55 отправится в Петербург.

Из Москвы дополнительные поезда двинуться в сторону Петербурга 20, 26, 27 августа, а также 2 и 3 сентября.

Приобрести билеты, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также во всех железнодорожных кассах.