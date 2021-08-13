За 10 лет работы петербургской дамбы было предотвращено 26 наводнений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Комплекс защитных сооружений города от наводнений, входящую в состав кольцевой автодороги дамбу, с юбилеем. Эксплуатация сооружения началась 10 лет назад.

За это время дамба защитила Петербург от 26 наводнений, ущерб которых составил бы около 120 млрд рублей. Он также выступает в качестве искусственного рифа. Общая длина КЗС составляет 25,4 км.

КЗС входит в число крупнейших гидротехнических сооружений в России, а также является единственным в мире сооружением, которое может работать в суровых зимних условиях.

"Благодаря комплексу мы смогли построить кольцевую дорогу вокруг города, соединить остров Котлин с материком. И это в значительной степени сегодня помогает интенсивному развитию Кронштадта. В этом городе проходят масштабные события, реализуются крупные проекты. Это требует расширения существующей дорожной инфраструктуры. По поручению президента, при поддержке правительства страны, там будет реконструирована транспортная развязка", — сообщил Беглов.

Дамбу начали строить в 1979 году и завершили спустя 32 года.