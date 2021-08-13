На мытье петербургских дорог израсходовали рекордный объем воды

Летом 2021 года власти Петербурга поручили увеличили количество поливов улиц на фоне аномальной жары. За этот период дорожные предприятия израсходовали миллион кубометров воды.

Как сообщили в Комитете по благоустройству, такой расход воды для полива был зарегистрирован впервые.

"Тщательной уборке подверглась Думская улица, которая является местом притяжения петербуржцев и гостей города благодаря соседству с главными достопримечательностями, центральными станциями метрополитена, торговыми комплексами и другими заведениями. Специалисты дорожных предприятий отмыли расположенные здесь урны и привели в порядок прилегающие к ним территории, которые были зачищены с помощью специального шампуня", — сообщили в ведомстве.

Особое внимание уборщики уделили переполненным мусоркам. С конца июля дорожные службы отмыли 70% из более 16 тысяч урн.